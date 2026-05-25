Senador propone impuesto retroactivo para apuestas online
Matías Walker planteó que su iniciativa busca que las plataformas paguen por los años que operaron fuera de la norma tras los fallos de la Corte Suprema.
Afirmó que el gravamen permitiría recaudar cerca de 300 millones de dólares anuales y financiar, eventualmente, proyectos como el de Sala Cuna Universal.
"Lo lógico es aplicar un impuesto para que ellos paguen como sanción por haber estado en la ilegalidad todos estos años", enfatizó en El Diario de Cooperativa.