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Tópicos: País | Juegos de azar

Senador propone impuesto retroactivo para apuestas online

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Matías Walker planteó que su iniciativa busca que las plataformas paguen por los años que operaron fuera de la norma tras los fallos de la Corte Suprema.

Afirmó que el gravamen permitiría recaudar cerca de 300 millones de dólares anuales y financiar, eventualmente, proyectos como el de Sala Cuna Universal.

Senador propone impuesto retroactivo para apuestas online
 Unsplash (referencial)

"Lo lógico es aplicar un impuesto para que ellos paguen como sanción por haber estado en la ilegalidad todos estos años", enfatizó en El Diario de Cooperativa.

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El senador Matías Walker (Demócratas) planteó en Cooperativa la creación de un impuesto con carácter retroactivo para las plataformas de apuestas online con el fin de regular su situación tributaria y generar una nueva fuente de ingresos para financiar proyectos, como el de Sala Cuna Universal.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario explicó que "si gravamos las plataformas de apuestas en línea, que hoy día no están pagando impuestos, podríamos recaudar 300 millones de dólares al año".

"Obviamente con regulación, prohibiendo el acceso a menores de edad y que paguen las apuestas en línea por todos estos años que estuvieron en la ilegalidad. Recordemos que hay un fallo de la Corte Suprema y lo lógico es aplicar un impuesto para que ellos paguen como sanción por haber estado en la ilegalidad todos estos años", profundizó.

Ante una posible objeción por parte de asociaciones gremiales, Walker defendió la viabilidad jurídica de la retroactividad: "No es inconstitucional porque esto es la misma lógica del registro de capitales que ya se aplicó en la reforma del 2014 en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, con una tasa de un 8% y que ahora se va a replicar con una tasa de un 10%", argumentó.

"El costo fiscal del proyecto de Sala Cuna Universal sería 300 millones de dólares, curiosamente lo mismo que se podría recaudar si aplicamos este impuesto que estoy señalando a las plataformas en línea de apuestas", concluyó.

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