La directora ejecutiva de ComunidadMujer, Cristina Vio, abordó en Cooperativa la situación del proyecto de Sala Cuna Universal, luego de que, en la Cámara de Diputadas y Diputados, la oposición lo introdujera "como indicación" a la megarreforma que impulsa el Gobierno.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad, argumentando que los diputados estaban invadiendo atribuciones exclusivas del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas.

Para Vio, "más que la discusión jurídica -legítima sobre quién tiene potestad para poder presentar esas indicaciones- lo que debe pasar es darle prioridad política a este proyecto".

"Si la intención es avanzar en la Sala Cuna como una prioridad para impulsar el empleo femenino, más que quedarnos en las formas, quedémonos en el fondo. El Ejecutivo tiene herramientas para poder impulsar el proyecto", sostuvo la representante de ComunidadMujer.

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