SII defendió cobro a apuestas online y proyectó recaudación inicial de US$100 millones

El Servicio de Impuestos Internos (SII) defendió ante la Comisión de Economía del Senado su decisión de cobrar IVA a las plataformas de apuestas online que operan en Chile, pese a la controversia en torno a la legalidad de su actividad, y estimó una recaudación de más de 100 millones de dólares en una primera instancia.

De acuerdo a Emol, el director Jorge Trujillo explicó ante la instancia que la Resolución No 69 de 2026 habilitó un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas, juegos de azar, casinos y servicios relacionados puedan declarar y pagar los impuestos generados por sus operaciones en país.

El organismo señaló que, una vez inscritas, estas plataformas deben pagar el IVA adeudado por los últimos 36 períodos tributarios.

De todas formas, Trujillo aseveró que "el habilitar una plataforma para el pago de los impuestos adecuados no valida en caso alguno la ejecución de este tipo de actividades, sino que se centra en el hecho económico de la operación de estos agentes y del beneficio que han obtenido en su ejercicio".

"Al SII no le corresponde pronunciarse acerca de la legalidad o no de actividades económicas desarrolladas por las entidades del mercado. (Simplemente) debe limitar su actuación a aplicar las normas establecidas", afirmó.

El órgano planteó ante los parlamentarios que las plataformas virtuales de apuestas constituyen una actividad económica desarrollada públicamente en Chile y que su operación coincide con servicios gravados por IVA bajo la legislación vigente. El SII vincula la actividad con el suministro de entretenimiento digital contemplado en la letra n del artículo 8 del DL No825.

Asimismo, insistió en que "la exigencia del impuesto no supone autorizar ni legitimar la actividad", agregando que la regulación o eventual prohibición corresponde a los organismos sectoriales competentes.

Se proyectan más de US$100 millones en recaudación

En tanto, la subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, detalló que actualmente hay 39 plataformas de apuestas online que se encuentran inscritas en el régimen especial, que tiene modalidad de pago trimestral, y el primer pago debe realizarse durante octubre de 2026.

Además, existen otras 10 plataformas que no se inscribieron voluntariamente y quedaron incorporadas a un mecanismo de cambio de sujeto mediante la Resolución Exenta No94, publicada el 15 de julio. En este caso, la obligación tributaria se traslada al agente retenedor correspondiente, como mecanismo para asegurar el pago.

Saravia apuntó que el objetivo es "asegurar el correcto pago de impuestos por estos servicios de apuesta" y detalló que "la estimación que tenemos para este primer pago es un poco superior a 100 millones de dólares", en base a información disponible y antecedentes públicos entregados por las propias empresas, detalló Emol.

No obstante, el presidente de la Comisión de Economía, el senador Gastón Saavedra (PS), cuestionó que "el SII valida una actividad que es ilícita" y debería considerar los posibles vínculos de las apuestas online con el crimen organizado, el tráfico y el lavado de dinero.

Ante esto, Trujillo insistió en que la obligación tributaria se origina en la constatación de una actividad económica gravable.

"Si yo tuviera una farmacia y me pongo a vender droga, ¿qué puedo decir? Que me cobren impuestos y valido una actividad ilícita. Eso es lo peligroso de esto. Entonces, no basta con recaudar", insistió Saavedra.

Bloqueo de los sitios

La presentación del SII se da justo en medio del proceso de bloqueo de plataformas de apuestas online instruido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en cumplimiento de los resuelto por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, a partir de una nómina de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Trujillo insistió en que, ante la situación, ambas dimensiones pueden coexistir: mientras las plataformas sigan operando, corresponde al SII aplicar los impuestos.