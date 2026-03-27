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Tópicos: País | Manifestaciones | 29 de marzo

Autoridades activan protocolos de seguridad por Día del Joven Combatiente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Ejecutivo y autoridades de Santiago coordinan acciones preventivas para evitar desmanes y proteger la infraestructura pública.

Estación Central avanza coordinaciones previas, incluyendo el retiro de semáforos y escombros, además del trabajo conjunto con Carabineros y los vecinos.

Autoridades activan protocolos de seguridad por Día del Joven Combatiente
 ATON (referencial)

La conmemoración del año pasado dejó 42 personas detenidas.

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El Gobierno y diversas autoridades de la Región Metropolitana han activado medidas preventivas para resguardar el orden público y la infraestructura para este fin de semana, en el que se conmemora el Día del Joven Combatiente.

Esta fecha, el 29 de marzo, se recuerda a los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados en la dictadura de Augusto Pinochet, en una jornada que por lo general considera actividades conmemorativas y episodios de alteración del orden público en algunos sectores.

Frente a estas posibles manifestaciones, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que "se aplicarán los planes que tiene desarrollado el Ministerio de Seguridad Pública en conjunto con las fuerzas policiales".

Según detalló, estos trabajos preventivos se realizarán "en función de la información que se ha ido recopilando en estos días, en los que se indica que puede haber conflictividad social en determinados sectores de la Región Metropolitana, y para eso existen los protocolos de actuación como corresponde".

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, llamó a realizar manifestaciones pacíficas y "proteger lo que tanto nos ha costado construir", en referencia a monumentos como el de Baquedano en el centro de Santiago.

La conmemoración del año pasado dejó 42 personas detenidas, además de barricadas y lanzamiento de bombas molotov contra Carabineros en Villa Francia.

Estación Central afina coordinación con Carabineros y vecinos

En el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, el municipio de Estación Central está trabajando en medidas preventivas y de coordinación para esa jornada.

"Ya se han hecho las coordinaciones durante aproximadamente dos semanas. Ya se está trabajando para poder hacer el retiro de los semáforos correspondientes a ese día, el retiro también de los escombros de los sectores cercanos al lugar (Villa Francia) y también coordinación con Carabineros de la 58° comisaría", precisó el alcalde Felipe Muñoz.

En esta línea, destacó la importancia de tener "una jornada tranquila, que la comunidad también no resienta. Esperamos que sea así dentro de todos los derechos que tiene la gente también a manifestarse".

"Hemos recibido el apoyo de Carabineros de la prefectura particularmente y, a su vez, hemos contado también con la comunidad de los vecinos de ese sector, explicándoles lo que se va a pasar ese día en términos de despliegue policial", puntualizó el jefe comunal.

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