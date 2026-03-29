Día del Joven Combatiente: Gobierno busca evitar incidentes con despliegue de seguridad

En una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, que recuerda el asesinato de los hermanos Pablo y Rafael Vergara Toledo a manos de agentes del Estado en 1985, el Gobierno inició un despliegue de seguridad en la capital para evitar incidentes.

El hecho ocurrió hace 41 años en la intersección de Cinco de Abril con Las Rejas, en la comuna de Estación Central, donde cada año se conmemora con actos simbólicos y manifestaciones.

En ese contexto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, detalló que "hemos puesto el foco evidentemente en zonas que son críticas históricas, por ejemplo, zonas de Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y otras comunas de la Región Metropolitana".

"Hemos estado directamente haciendo coordinaciones con alcaldes y alcaldesas como una forma de mantener distintos espacios sin objetos que puedan ser utilizados para encender barricadas, generar problemas de seguridad en la vía pública; y también un plan de contingencia con el Ministerio de Transportes para garantizar el servicio de transporte público, pero siempre pensando primero en la seguridad tanto de los pasajeros como de los trabajadores", precisó.

Red Movilidad anunció una serie de desvíos que comenzó a regir desde la noche del sábado en las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Estación Central, Cerro Navia y Pudahuel. Metro funcionará con normalidad, pero algunas estaciones fueron reforzadas con la presencia de Carabineros.

Por su parte, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, explicó las acciones tomadas en su comuna para evitar incidentes: "Hemos estado toda la semana con medidas preventivas, más patrullajes y tenemos a disposición todas nuestras cámaras de seguridad para hacer seguimiento a los diferentes puntos críticos. Tenemos vigilancia permanente y la coordinación con las policías que están presentes en la comuna también".

En cuanto a la conmemoración, apuntó que "hoy tiene que ser un día marcado por la memoria, el respeto irrestricto a los derechos humanos y, por supuesto, garantías de no repetición. Nadie puede quitarle la vida a otro por diferencias políticas, religiosas o culturales, menos en tiempos de democracia".