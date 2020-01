Cámara aprobó acusación constitucional contra intendente Guevara

Revisa el Minuto a Minuto de la jornada

La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano, Felipe Guevara, a quien se le cuestiona por el "copamiento" de Plaza Italia para evitar las manifestaciones.

La decisión fue tomada por 74 votos a favor, 71 en contra y una abstención, de Jorge Sabag (DC).

Tras conocer esta decisión, Guevara descartó renunciar, aunque lamentó que haya "primado la insensatez" en la Cámara de Diputados.

"Ha primado la insensatez, no se han escuchado los argumentos, las pruebas, que en forma contundente mis abogados -a quienes les agradezco su participación- han desarrollado en el contexto de esta discusión durante el día de hoy", dijo la autoridad regional.

Guevara planteó que "vamos a trabajar y estoy seguro que los honorables senadores van a tener la sabiduría de poder apreciar las pruebas, los argumentos que vamos a desarrollar en el Senado".

"No he pensado en renunciar, creo que debe renunciar aquella persona que tiene algo que temer o algo que esconder. No tengo nada que esconder, he sido el primer acusado en ir personalmente a la comisión de la Cámara y exponer personalmente los argumentos", sostuvo.

Guevara insistió en que "llevo muy pocas semanas como intendente, he hecho todo lo posible por devolver la ciudad a los vecinos, que fue el encargo que me hicieron tanto el ministro del Interior como el Presidente de la República".

Enfrento el resultado de la votación en la Cámara de Diputados convencido de que ha sido la búsqueda de la paz de las familias y el funcionamiento de la ciudad los principios que han guiado mi gestión. Confío que podré seguir trabajando junto y para los vecinos de la #RMDeTodos — Felipe Guevara Stephens (@FelipeGuevaraSt) January 23, 2020

Con esta aprobación, Guevara quedó suspendido de su cargo, a la espera de la decisión del Senado en una sesión fijada para el próximo 3 de febrero.

El libelo acusatorio será sostenido por el Senado por una comisión conformada por los diputados Alejandra Sepúlveda (FRVS), Diego Ibáñez (CS) y Jaime Naranjo (PS).