La Roja tuvo su última práctica antes del amistoso contra Colombia en Cali
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La Roja tuvo su última práctica antes del amistoso contra Colombia en Cali
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La Roja tuvo este jueves su último entrenamiento en el Estadio de Deportivo Cali, antes del primer amistoso contra Colombia, programado para este viernes 13, por la fecha FIFA de noviembre.
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