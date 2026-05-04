Conflicto mapuche: Tensión en La Araucanía por llamado a "semana de agitación"

La Región de la Araucanía enfrenta una jornada de alta tensión tras la masificación de llamados a una "semana de agitación" en apoyo a presos de la denominada causa mapuche.

El anuncio coincide con el inicio de un juicio oral contra cinco efectivos de Carabineros imputados por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público durante un operativo realizado en 2021.

Bajo la consigna de "levantar el weichan" (lucha), diversos grupos han convocado a manifestaciones en distintos puntos de la macrozona sur.

La movilización busca presionar por la situación de comuneros recluidos en recintos penitenciarios de la zona y por procesos judiciales en curso, como el caso del Molino Grollmus.

Ante este escenario, gremios agrícolas manifestaron su preocupación por la seguridad en los sectores rurales.

Sebastián Naveillán, presidente de Agricultores Victoria-Malleco, exigió al Ejecutivo "mano dura" contra quienes inciten a la rebelión. "Esperamos que el Gobierno haga valer lo que prometió: seguridad contra todas las personas que incitan al odio", señaló el dirigente.

Juicio por apremios ilegítimos

En paralelo, el Tribunal de Temuco dio inicio al juicio contra cinco carabineros acusados de agredir al lonko (líder) de Radalko y ganador del Premio Goldman (Nobel Verde), Alberto Curamil.

Los hechos se remontan a 2021 en Perquenco, donde, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los funcionarios utilizaron escopetas antidisturbios y gases lacrimógenos de forma antirreglamentaria, provocando diversas lesiones al líder ambientalista.

La abogada del INDH, Pamela Nahuelcheo, detalló que "los funcionarios consignaron en el parte policial información falsa respecto a la dinámica del procedimiento para justificar el uso de las armas de fuego".

Se espera que el proceso judicial se extienda por varias jornadas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo en la zona ante posibles incidentes derivados del llamado a agitación.