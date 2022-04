13:36 - | Siches: "La semana pasada ya iniciamos estos diálogos (con camioneros) y la gran mayoría de los gremios del transporte ha venido a La Moneda y ha establecido un trabajo con nuestro subsecretario. Le he pedido a Manuel Monsalve liderar el trabajo"

13:19 - | Presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, no descarta acoplarse a futuras movilizaciones: "Comprendemos y empatizamos con los colegas que han salido a movilizarse, a protestar. Es normal dada la gravedad de la situación que tenemos, fundamentalmente en la Macrozona Sur"

13:15 - | Gabriel Castillo, líder de la Organización de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones: "(El paro de mañana) se puede frenar, pero queremos respuestas concretas. Ya no queremos papeles, plazos, hojas en tinta; ahora queremos respuestas concretas"

13:10 - | Bloqueo camionero en Paine: El general de Carabineros Jean Camus, jefe de la Zona Metropolitana Este, dijo que "se conversó con los dirigentes, ahora es una decisión personal mantenerse en el lugar o no"

13:10 - | Otro transportista de Antofagasta dijo a Cooperativa Regiones que las autoridades "son capaces de poner cámaras en los peajes y no son capaces de poner una cámara en los descansos. Ponen cámaras en los peajes para que no se la arranquen y cobrar, y no son capaces de poner una cámara donde descansamos. Nos asaltan como quieren%u2026 Solamente anoche siete camionetas fueron robadas".