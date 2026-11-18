Una masiva marcha nacional convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y gremios de la salud se desplazó este miércoles por la Alameda en Santiago para manifestar su rechazo a los recortes en el gasto público impulsados por el Ejecutivo.

La movilización, que inició a las 10:30 horas desde la Plaza Los Héroes y se extendió por la calzada sur hacia Plaza Baquedano, transcurrió de forma pacífica y sin que se registraran enfrentamientos directos entre manifestantes y Carabineros.

La marcha contó con la autorización de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

"Esperamos que esto se desarrolle siempre respetando el orden, la tranquilidad, la seguridad del resto de las personas y, obviamente Carabineros, siempre dentro del marco de la ley y de las normas, tiene las facultades para actuar frente a situaciones que pudieran no estar dentro del marco que corresponde al ejercicio del derecho a movilización pacífica", afirmó el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

CUT advierte impacto directo en la ciudadanía y movilización en 25 provincias

El eje central de la jornada de protesta fue la oposición a los ajustes en las partidas fiscales implementadas a mediados de año y las proyecciones presupuestarias para los próximos ejercicios.

Frente a esto, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, afirmó que rechazan "los recortes que se realizaron en julio al Presupuesto de la Nación del 3%, y rechazamos los recortes que está haciendo el Gobierno de aquí en adelante para 2027 en base a los ministerios, pero que también tienen una afectación directa a la ciudadanía".

Funcionarios de la salud advirtieron que la reducción de fondos se proyecta hasta el año 2030 con grave perjuicio para la ciudadanía. (FOTO: ATON)

"Eso nos preocupa, y estamos rechazando las políticas del Gobierno de achicar al Estado a través de quitarle recursos", enfatizó el dirigente, que también destacó que esta movilización nacional se registró en "25 provincias del país ".

Alerta gremial por la salud pública y financiamiento de la educación superior

A la convocatoria adhirieron diversas organizaciones del ámbito asistencial y federaciones universitarias, quienes expusieron las mermas que experimentarán sus respectivas áreas.

En representación de los trabajadores sanitarios, el presidente de la Fedeprus Metropolitana, Sergio Gómez, aseguró que "nuestro principio está la defensa de la salud pública".

Debido a eso, alertó que "para nosotros, los recortes en salud, si bien es cierto hoy día son una realidad, esto no va a ser solamente para este año, sino que va a ser hasta el 2030, por lo tanto, de ahí en adelante nos vamos a ver perjudicados".

Federaciones estudiantiles acusaron reducciones superiores al 10% en planes institucionales y aportes universitarios. (FOTO: ATON)

Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Florencia Yáñez, indicó que "hay recortes que pueden afectar directamente nuestra universidad en específico, que son los recortes que tienen que ver con el aporte por desempeño a la red del G9, también el aporte fiscal directo".

A esto sumó que "vemos también cómo el plan de fortalecimiento a las universidades estatales también se recorta en una parte importante, más de un 10%. Entonces, todo esto es muy preocupante".