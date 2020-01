Revocan prisión preventiva a carabineros acusados de tortura y abuso sexual contra universitario

La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva de los seis carabineros acusados de tortura y abuso sexual agravado contra el estudiante de Medicina Josué Maureira en una comisaría de Pedro Aguirre Cerda.

El denunciante dijo que fue detenido después de una protesta el pasado 21 de octubre, y que tras haber sido golpeado en repetidas ocasiones e insultado por su orientación sexual, los policías insertaron un objeto en su ano.

El tribunal determinó este lunes que los antecedentes recabados por la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, quien representó a Maureira en la causa, no confirmaban ninguno de los delitos imputados.

En lugar de la prisión preventiva, se ordenaron las cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario total para Erwin Espinoza Reyes; Javier Marchant Ferrada; Marcos Valenzuela Yévenes; Marcos Vásquez Ayala y Ciro Cubillos Arancibia.

Mientras que la sexta imputada del grupo de efectivos, Luna Werchez Muñoz, quedó con firma mensual y arraigo nacional.

El abogado y ex fiscal Rodrigo Lazo, quien representó a los carabineros, valoró la decisión del tribunal, ya que no solo revoca su prisión preventiva, "sino que además avanza un tremendo paso, y es que señala que los hechos que se le están imputando a nuestros defendidos no están acreditados suficientemente en la carpeta".

"Este es el primer avance y el primer paso para obtener la absolución de todos ellos por estos casos. Por lo tanto, ha sido un tremendo logro de parte de la defensa de estos seis carabineros que estaban injustamente sometidos a una medida cautelar tan gravosa como es la prisión preventiva", remarcó.

Cabe recordar que la denuncia del estudiante fue parte del crudo informe de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU que acusó un uso excesivo de la fuerza de las policías durante la crisis social en el país.