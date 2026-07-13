Al Gore: Chile es un ejemplo en lidiar con los efectos de la crisis climática

El exvicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore, conversó con Cooperativa en el marco de su visita en Chile por el proyecto "The Climate Reality", evento que tiene como objetivo empoderar a una nueva generación de líderes locales para acelerar la transición energética.

El también protagonista del documental "La Verdad Incómoda" destacó cómo el país a se ha transformado en un líder en términos de lidiar con los efectos del cambio climático y la transición energética, de la mano de sortear las dificultades que representa el cambio climático.

"Han tenido 19 años de declinación de las precipitaciones, los más grandes incendios, aumento en el nivel del mar, tormentas y el derretimiento de los glaciares. El 80% de los glaciares de los Andes están en Chile", valoró.

En ese sentido, sostuvo que "este es un país que es un ejemplo respecto a cómo las personas pueden lidiar con los efectos de la crisis climática, y es un ejemplo de liderazgo para adoptar nuevas formas de alternativas al uso de los combustibles fósiles, que finalmente son los causantes de esta crisis".

Al Gore relevó el aumento de la venta de vehículos eléctricos en el país como una alternativa económica al aumento del precio de los combustibles.

Asimismo, Cooperativa le consultó sobre su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), la que ya explicitó este fin de semana; cómo ve la economía chilena y las protecciones medioambientales o políticas públicas que nos resguardan del cambio climático.

La entrevista se emitirá este lunes en Lo Que Queda del Día de Cooperativa.