Cachorro de puma es tratado en el Zoo: no podrá volver a su hábitat

El Zoo Nacional dio a conocer imágenes de un cachorro de puma (Puma concolor) que se encuentra al cuidado de su Centro de Rehabilitación, luego de que fuera hallado por habitantes de una localidad rural de la Región del Biobío.

"A pesar de que se monitoreó el lugar esperando el retorno de su madre, el reencuentro no fue posible. Debido a su corta edad, no logró desarrollar habilidades de caza ni búsqueda de alimento, lo que impide que pueda regresar a su hábitat natural", detalló la entidad.

Según detallaron especialistas, el rescate fue facilitado por la comunidad local e incluyó el despliegue del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción, el Servicio Agrícola Ganadero de la región y el propio Zoo Nacional.