Detuvieron a falso veterinario por amputar orejas y colas a cachorros en Huechuraba

La Brigada de Delitos contra la Salud Pública y el Medioambiente (Bridesma) de la PDI desarticuló un centro clandestino de operaciones estéticas caninas que funcionaba en la capitalina comuna de Huechuraba.

El operativo culminó con la detención de un ciudadano chileno, poseedor de antecedentes penales, quien se hacía pasar por médico para intervenir quirúrgicamente a perros de diversas razas en condiciones insalubres.

"Recibimos una denuncia anónima que señalaba que una persona en el sector de la Población La Pincoya estaría realizando procedimientos quirúrgicos estéticos a caninos, en su mayoría a cachorros de raza", informó el comisario Francisco Valdenegro, de la Bridesma Metropolitana.

Según se detalló, el sujeto realizaba amputaciones de orejas y colas con fines puramente estéticos, careciendo de cualquier tipo de formación académica o título profesional.

El opertativo permitió desbaratar una clínica clandestina montada dentro del domicilio del imputado. (FOTO: Pexels)

Durante el allanamiento, los detectives descubrieron que el imputado utilizaba fármacos de alta peligrosidad para sedar a los animales.

Consecuencias fatales y formalización judicial

La gravedad de las intervenciones no solo radicaba en la ilegalidad del ejercicio profesional, sino que "los animales quedaban con lesiones graves e incluso algunos murieron", advirtió la abogada Catalina Cuadra, representante de la Fiscalía Centro Norte.

Tras el control de detención, la persecutora confirmó que este imputado enfrenta cargos por "los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y de maltrato animal".

En los inmuebles registrados, la PDI incautó jeringas, agujas, tijeras, suturas, pinzas quirúrgicas y tres teléfonos celulares.

Además, se logró el rescate de seis cachorros que estaban próximos a ser intervenidos, los cuales fueron entregados a una fundación animalista para su cuidado y recuperación.