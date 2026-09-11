Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.3°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Aysén
Tópicos: País | Medioambiente | Animales

Investigan denuncia por presunta caza de un puma en Aysén

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La PDI inició diligencias en la comuna de Cisnes, tras una denuncia y viralización de imágenes.

Investigan denuncia por presunta caza de un puma en Aysén
 PDI archivo

El Puma concolor es el animal carnívoro terrestre más grande que habita en Chile.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) iniciaron diligencias en la comuna de Cisnes, Región de Aysén, para esclarecer una denuncia sobre la presunta caza de un puma.

La orden de la Fiscalía local es a raíz del posible delito de caza y comercialización de especies prohibidas, en el marco de un caso que tiene un correlato en redes sociales, donde se ha viralizado la versión de la muerte intencional de un ejemplar del felino andino.

El subprefecto Marcelo Ladino, jefe de la Bidema Aysén, explicó que "esta investigación se origina a partir de antecedentes denunciados por el Servicio Agrícola y Ganadero ante el Ministerio Público, luego de detectar publicaciones difundidas a través de redes sociales".

"En uno de estos registros audiovisuales se observa a un puma al interior del antejardín de un inmueble, mientras que en otra publicación se aprecia a una mujer trasladando lo que aparentemente correspondería al cuerpo sin vida de un ejemplar de la misma especie", agregó el oficial.

No obstante, "esta última imagen, presuntamente falsa, será sometida a pericias por parte de nuestros especialistas para determinar su veracidad".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada