Investigan denuncia por presunta caza de un puma en Aysén

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) iniciaron diligencias en la comuna de Cisnes, Región de Aysén, para esclarecer una denuncia sobre la presunta caza de un puma.

La orden de la Fiscalía local es a raíz del posible delito de caza y comercialización de especies prohibidas, en el marco de un caso que tiene un correlato en redes sociales, donde se ha viralizado la versión de la muerte intencional de un ejemplar del felino andino.

El subprefecto Marcelo Ladino, jefe de la Bidema Aysén, explicó que "esta investigación se origina a partir de antecedentes denunciados por el Servicio Agrícola y Ganadero ante el Ministerio Público, luego de detectar publicaciones difundidas a través de redes sociales".

"En uno de estos registros audiovisuales se observa a un puma al interior del antejardín de un inmueble, mientras que en otra publicación se aprecia a una mujer trasladando lo que aparentemente correspondería al cuerpo sin vida de un ejemplar de la misma especie", agregó el oficial.

No obstante, "esta última imagen, presuntamente falsa, será sometida a pericias por parte de nuestros especialistas para determinar su veracidad".