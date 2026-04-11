Los Lagos: SAG llamó a reforzar medidas de bioseguridad para prevenir influenza aviar

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región de Los Lagos reiteró su llamado a la comunidad avícola a adoptar medidas de bioseguridad para prevenir la presencia del virus influenza aviar en sistemas productivos de traspatio.

El organismo advirtió que la enfermedad representa un riesgo sanitario, económico y productivo relevante para el país, pero destacó que la región mantiene ausencia de casos positivos.

"Durante el período 2025-2026, en Los Lagos se han intensificado las acciones de vigilancia sanitaria, alcanzando a la fecha un total de 550 muestras recolectadas, de las cuales 171 corresponden a aves de corral y 379 a aves silvestres", informó Francisco Briones, director regional del SAG.

"Estas muestras se han obtenido en el marco de programas regulares de vigilancia sanitaria, a partir de denuncias ciudadanas y también en los centros de rehabilitación de fauna silvestre. Todas ellas han sido analizadas por el laboratorio del SAG Lo Aguirre, sin registrarse a la fecha resultados positivos en la región", destacó.

"Intensificando la vigilancia"

El seremi de Agricultura de Los Lagos, Francisco Cárcamo, destacó que la cartera, a través del SAG, está "intensificando la vigilancia por influenza aviar y estamos reforzando el llamado a la prevención".

"Es importante indicar que se mantiene operativo un centro de operaciones encargado de la gestión, análisis y difusión de la información epidemiológica, lo que permite una coordinación permanente con instituciones como Senapred, Sernapesca, Indap, Conaf y el Ministerio de Salud", subrayó la autoridad.

El SAG precisó que entre las principales recomendaciones se encuentra mantener a las aves en espacios protegidos, evitar el contacto con animales silvestres, resguardar el agua y el alimento, y restringir el ingreso de personas ajenas a los gallineros.

También sugirió mantener los criaderos limpios y utilizar guantes y botas de uso exclusivo en las actividades propias de la producción avícola. A nivel nacional se han confirmado 23 brotes de influenza aviar, 18 en aves de traspatio, tres en silvestres y dos en sistemas industriales.