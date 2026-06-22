Contraloría detectó vertido de aguas servidas sin tratar en el río Palena

La Contraloría Regional de Los Lagos reveló graves deficiencias sanitarias y financieras en la gestión de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la comuna de Palena.

De acuerdo con el informe de auditoría, residuos provenientes del alcantarillado local fueron vertidos sin tratamiento alguno al estero La Culebra, cauce que desemboca de forma directa en el río Palena.

"Según la investigación, las aguas servidas fueron vertidas al cauce mediante un sistema de by-pass hidráulico que desvió los líquidos residuales al estero, sin pasar por el respectivo tratamiento", expuso el órgano contralor en su reporte.

Sumario y arista penal

Debido al alto riesgo de "afectación al medio ambiente y a la salud de las personas", la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que "instruirá un sumario en la Municipalidad de Palena y la Seremi de Salud de Los Lagos para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados".

Asimismo, los antecedentes fueron puestos a disposición de la justicia ordinaria, "ya que lo detectado podría ser constitutivo de un eventual atentado contra el medio ambiente", según detalló la institución.

El dictamen detalla además que el municipio "no ha cumplido con ninguna de las disposiciones establecidas" por la Seremi de Salud para operar dicha infraestructura.

Irregularidades financieras y multas no cobradas

La fiscalización también sacó a la luz graves faltas en el control de los recursos públicos asociados al contrato de "Conservación Red Aguas Servidas y Planta de Tratamiento".

El ente fiscalizador detectó desembolsos indebidos a privados y la omisión de sanciones contractuales obligatorias.

Por estas anomalías, la Contraloría anunció que formulará dos reparos financieros que suman más de 89 millones de pesos: uno por 8,3 millones por el pago de la supervisión y operación garantizada, sin tener la documentación de respaldo; y otro por 81 millones, correspondiente a la multa asociada a la falta de renovación de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato.

La Municipalidad de Palena cuenta con un plazo fatal de 30 días hábiles para acreditar las medidas de mitigación adoptadas para detener el vertimiento contaminante en el estero La Culebra y el río Palena, junto con entregar los respaldos del plan de monitoreo sanitario exigido por las autoridades de salud.