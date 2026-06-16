Delegación de la RM decretó preemergencia ambiental para este miércoles

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó preemergencia ambiental para este miércoles 17 de junio debido a la acumulación de contaminantes y las adversas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago.

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a respetar las medidas que rigen con este episodio, en especial la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (incluido pellets) en toda la Región Metropolitana, medida que será fiscalizada por los equipos de la Seremi de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros de Chile.

También se llamó a tomar precauciones a quienes realizan alguna actividad física considerando la salud de cada persona.

En preemergencia se aplica al transporte de carga con sello verde (camionetas, furgones y camiones) la restricción vehicular de dos dígitos, que en este caso corresponde a las patentes que terminan en 4 y 5.

Además tendrán restricción los vehículos particulares con sello verde fabricados antes de 2011: los afectados son aquellos que tenga patentes terminadas en los dígitos 2 y 3.

En el caso de los autos sin sello verde, ninguno podrá circular dentro de la Circunvalación Américo Vespucio. Y fuera de dicha autopista, estarán afectos a la restricción los vehículos cuyas patentes terminen en los dígitos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.