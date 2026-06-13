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Tópicos: País | Medioambiente | Contaminación

Gobierno decretó preemergencia ambiental en la RM para este sábado

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Ante el complejo escenario atmosférico que afecta a la cuenca de la capital, la Delegación Presidencial anunció que para este sábado 13 de junio regirá preemergencia ambiental en toda la Región Metropolitana.

Las autoridades formularon un especial llamado a la población a respetar las medidas decretadas con este episodio, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (incluido pellets).

Además, se reiteró que, en preemergencia, al transporte de carga con Sello Verde (camionetas, furgones y camiones) se le aplica restricción vehicular de dos dígitos, que en este caso corresponde a las patentes que terminan en 8 y 9.

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