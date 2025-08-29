La Región Metropolitana respira mejor: Contaminación baja un 66% en 10 años
"Este año fue el tercero con menos contaminación del aire en nuestra historia", aseguró el Delegado Presidencial, Gonzalo Durán.
La Región Metropolitana registró en 2025 uno de sus mejores años en calidad del aire, siendo el tercero con menos episodios críticos desde que comenzó a implementarse el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica
Según dio a conocer el Ministerio del Medio Ambiente, las personas estuvieron expuestas un 66% menos a niveles altos de polución en comparación con hace diez años. En total, se registraron 314 horas en episodios críticos por material particulado fino: 290 en alerta y 24 en preemergencia.
"Tenemos muy buenas noticias para los habitantes de la Región Metropolitana: están respirando un aire más puro", comentó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
El Delegado Presidencial, Gonzalo Durán, agregó que la baja se debe tanto a la fiscalización como a la conducta de la ciudadanía. "Este año fue el tercero con menos contaminación del aire en nuestra historia. El llamado es a mantener estas conductas responsables, porque cuidar el aire es cuidar nuestra calidad de vida", afirmó.
Los datos de fiscalización también mostraron avances. El 98% de los grandes establecimientos industriales cumplió con las metas de reducción de emisiones. En el ámbito vehicular, las infracciones por restricción cayeron 23% respecto al año pasado, pese a que hubo más puntos de control. Entre mayo y agosto se retiraron de circulación más de 312 mil vehículos.
En cuanto al uso de calefactores a leña, las multas bajaron 88% y las quemas ilegales se redujeron casi 24%, con una disminución de más del 70% en la superficie afectada por fuego.
Las autoridades remarcaron que el 2025 confirma una tendencia positiva: menos episodios críticos, una mejor calidad del aire y mayor protección de la salud de los habitantes de la capital.