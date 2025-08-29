La Región Metropolitana respira mejor: Contaminación baja un 66% en 10 años

La Región Metropolitana registró en 2025 uno de sus mejores años en calidad del aire, siendo el tercero con menos episodios críticos desde que comenzó a implementarse el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica

Según dio a conocer el Ministerio del Medio Ambiente, las personas estuvieron expuestas un 66% menos a niveles altos de polución en comparación con hace diez años. En total, se registraron 314 horas en episodios críticos por material particulado fino: 290 en alerta y 24 en preemergencia.

"Tenemos muy buenas noticias para los habitantes de la Región Metropolitana: están respirando un aire más puro", comentó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

El Delegado Presidencial, Gonzalo Durán, agregó que la baja se debe tanto a la fiscalización como a la conducta de la ciudadanía. "Este año fue el tercero con menos contaminación del aire en nuestra historia. El llamado es a mantener estas conductas responsables, porque cuidar el aire es cuidar nuestra calidad de vida", afirmó.

Los datos de fiscalización también mostraron avances. El 98% de los grandes establecimientos industriales cumplió con las metas de reducción de emisiones. En el ámbito vehicular, las infracciones por restricción cayeron 23% respecto al año pasado, pese a que hubo más puntos de control. Entre mayo y agosto se retiraron de circulación más de 312 mil vehículos.

En cuanto al uso de calefactores a leña, las multas bajaron 88% y las quemas ilegales se redujeron casi 24%, con una disminución de más del 70% en la superficie afectada por fuego.

Las autoridades remarcaron que el 2025 confirma una tendencia positiva: menos episodios críticos, una mejor calidad del aire y mayor protección de la salud de los habitantes de la capital.