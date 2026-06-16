Desafíos ambientales: Comercio local de envases enfrenta estándares globales

María José Galotto, investigadora del Centro de Innovación en Envases y Embalajes Laben Chile, conversó con Cooperativa sobre el evento Summit de Innovación 2026, organizado por el centro de la Universidad de Santiago, y la importancia de adaptar el packaging nacional a las normativas europeas.

La investigadora destacó que el mundo exige envases sustentables y explicó que "para el 2030 el 100% de los envases van a tener que ser reciclables o compostables", para seguir vigentes en el extranjero.

Adaptar la producción es vital para no perder competitividad. Galotto enfatizó que las empresas exportadoras -especialmente las que envían a Europa- deben ajustarse pronto.

"Tenemos que buscar estrategias para que nuestros envases cumplan la legislación y no perder mercados internacionales", advirtió la experta en el programa Esa es la Idea.

El cambio tecnológico requiere repensar las estructuras actuales del plástico. No se trata solo de ecología, sino de economía circular. Según la académica, estos estándares globales obligan a transformar el diseño industrial chileno para asegurar la permanencia en mercados altamente regulados.

No obstante, la funcionalidad del envoltorio sigue siendo la prioridad absoluta del sector. La innovación debe mantener la protección de los contenidos. Galotto recordó que "el material de envase debe de cumplir su principal función" para la cual fue fabricado originalmente.

Finalmente, invitó a participar en el evento organizado por Laben Chile. La cita busca preparar a los productores locales ante las inminentes exigencias internacionales. La información completa para la inscripción del encuentro está disponible en el sitio web oficial de la institución.