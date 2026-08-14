Fundador del restorán Boragó llamó a proteger semillas tradicionales ante normativa del SAG

El chef Rodolfo Guzmán, fundador del restaurante Boragó, se sumó al debate por la normativa de semillas que analiza el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y llamó a resguardar el intercambio de variedades tradicionales entre agricultores y comunidades.

La discusión surgió en medio de una consulta ciudadana sobre la regulación de las semillas y las condiciones para su cesión, entrega o transmisión con fines comerciales, lo que generó inquietud respecto de prácticas como el trueque y el intercambio ancestral.

"Un país sin cultura no puede desarrollarse correctamente, y la gastronomía es símbolo de cultura. Un país que no considera su gastronomía no puede desarrollarse", señaló Guzmán a Una Nueva Mañana.

En esa línea, planteó que la regulación del comercio puede convivir con la protección de las semillas tradicionales. "Creo que los campesinos y los agricultores debieran poder hacer trueque libremente, debieran también poder comercializarlas libremente sin necesariamente tener que registrarlas", sostuvo.

El chef argumentó que las variedades tradicionales forman parte no sólo de la agricultura, sino también de la identidad gastronómica de las distintas zonas del país.

"Una compañía jamás debiera ser dueña de una semilla tradicional. Esto no debiera pasar bajo ninguna circunstancia", afirmó, aunque precisó que la propiedad intelectual sí puede ser necesaria para proteger innovaciones desarrolladas por agricultores.

La consulta ciudadana ya finalizó y ahora se espera la resolución que adopte el SAG respecto de la normativa.