GORE ofrece llevarse la mano al bolsillo para limpiar humedal urbano Rocuant-Andalién

Una crítica situación sanitaria atraviesa el humedal urbano Rocuant-Andalién, ubicado en Talcahuano y motivo de disputa ideológica en la Región del Biobío durante los últimos años.

En el lugar quedaron al descubierto recientemente kilómetros de basura, incluyendo arsenal médico que años atrás fue enterrado en el lugar. En este contexto, el gobernador regional, Sergio Giacaman, alegó que "se actuó de manera apresurada e irresponsable por parte del Gobierno del Presidente Boric y del Ministerio de Medio Ambiente al declararlo humedal", oficialmente, en marzo de este año, pero sin disponer de "recursos para hacerse cargo de su protección".

Ahora "hay una problemática de la cual hacerse cargo, y desde el Gobierno Regional queremos ser parte de la solución: estamos absolutamente disponibles a trabajar de la mano con el municipio, con el Ministerio de Medio Ambiente, para buscar alternativas que nos permitan el retiro de esos residuos y resguardar el humedal en su integridad. Hemos propuesto ser parte de la solución con nuestros equipos técnicos, con recursos de parte del Gobierno Regional", señaló Giacaman.