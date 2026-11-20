El proyecto Huertas Urbanas, programa de la Corporación Aldea del encuentro de La Reina, celebra 25 años de trabajo en educación ambiental, regeneración de ecosistemas urbanos y participación ciudadana; y con un amplio reconocimiento como referente de desarrollo comunitario sostenible.

La iniciativa comenzó cuando, en 2001, un grupo de vecinos de la comuna comenzó a cultivar un pequeño terreno en la Aldea del Encuentro, pero pocos imaginaron que un cuarto de siglo después se consolidaría como el programa de huertas urbanas comunitarias más longevo de Chile.

Operando sobre una superficie de más de 2.500 metros cuadrados, el programa genera alimentos que históricamente han beneficiado a más de 300 familias de La Reina, sumando además su gestión de residuos orgánicos, que procesa de manera descentralizada grandes volúmenes de desechos residenciales y de ferias libres locales, transformándolos en compost y humus mediante sistemas de lombricultura.

"Las Huertas Urbanas de La Reina no son sólo un legado: son una invitación. A sembrar, a regenerar, a construir colectivamente un futuro donde las ciudades sean ecosistemas vivos y donde la comunidad sea el motor del cambio", explica Emiliano de la Maza, Encargado de Medioambiente y Sustentabilidad de la corporación.