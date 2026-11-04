Desbordes y la expresidenta inauguraron el Centro Comunitario "Michelle Bachelet Jeria" en Santiago
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Con la presencia de la exmandataria, este miércoles se realizó la ceremonia de inauguración del Centro Comunitario "Presidenta Michelle Bachelet Jeria", ubicado en Calle Carmen 1200, en los terrenos del emblemático ex Asilo Hermanitas de los Pobres, en Santiago.
La actividad fue liderada por el alcalde Mario Desbordes y contó con la presencia de vecinos del sector.
Asimismo, la dos veces Jefa de Estado (2006-2010, 2014-2018) ofreció un discurso ante la comunidad para agradecer el reconocimiento institucional.
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