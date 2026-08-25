Bachelet viaja a México en medio de llamados a reevaluar su candidatura ONU

La expresidenta Michelle Bachelet, candidata a la Secretaría General de la ONU, viajará este martes a México, país que apoya su postulación junto a Brasil, tras el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad, en el que quedó rezagada en una carrera de ocho aspirantes.

En la agenda de la exAlta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos está una actividad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y aún no está claro si se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para abordar el futuro de su candidatura luego de que extraoficialmente se la ubicara en séptima posición.

Bachelet continuó su candidatura después de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara en marzo pasado su patrocinio, alegando que sus posibilidades de éxito son "muy bajas".

Desde el equipo de la exmandataria (2006-2010 y 2014-2018), mostraron preocupación por los resultados de la última consulta, que aunque se lleva a cabo de manera confidencial termina filtrándose, y arrojó que obtuvo dos apoyos y seis votos en contra.

Bachelet finalizó cuarta en la primera votación informal no vinculante entre los 15 miembros del órgano internacional, que se realizó a fines de julio pasado.

Gestiones del equipo de Bachelet

"La presidenta tiene que hablar con sus patrocinadores, que son Brasil y México, y van a aconsejar, sin duda, un comportamiento o una decisión", afirmó este lunes en Radio Duna el excanciller chileno Juan Gabriel Valdés, quien participa en la campaña.

La misiones de Brasil y México se reunieron este lunes en Santiago con el excanciller Heraldo Muñoz y la otrora subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente -presidenta de la fundación de Bachelet, Horizonte Ciudadano-, quienes representan la candidatura en Chile.

El otrora embajador de Chile en EE.UU. reconoció que los resultados "no eran lo que esperábamos", y se refirió a la influencia en la elección que puede tener el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Cuando EE.UU. ve que tiene una mayoría inmensa en la Asamblea General en contra, naturalmente que también tiene pragmatismo. Ahora, yo quiero decir algo: no hay nada más serio que el rumor de que hay veto americano", aseguró.

Sin embargo, Valdés acotó que "estas elecciones son extraordinariamente confusas, los países cambian de opinión muy rápidamente, de pronto".

Durante los últimos meses, la líder socialista se ha desplazado por distintas regiones del mundo para reunirse con autoridades de los países miembros del Consejo de Seguridad de ONU, excepto con el presidente Trump, con quien no ha podido concertar un encuentro.