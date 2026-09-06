"La proyección internacional de Bachelet no empieza ni termina" con la elección ONU, dice Gloria de la Fuente

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores y presidenta del directorio de la Fundación Horizonte Ciudadano, Gloria de la Fuente, afirmó que la trayectoria y el peso político de Michelle Bachelet en el mundo no se verán mermados por el resultado de su postulación a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proceso que continúa abierto pese al complejo escenario en el Consejo de Seguridad.

Tras los dichos de la propia exmandataria, quien sinceró en un conversatorio universitario que veía poco probable alcanzar el cargo tras los dos primeros sondeos informales (straw polls), de la Fuente enfatizó que la postulación persigue un propósito superior: defender la vigencia del sistema multilateral frente a la fragmentación geopolítica global.

Gloria de la Fuente descartó un desgaste político en la figura de la exmandataria tras los recientes sondeos informales en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (FOTO: ATON)

"No sé si hay un desgaste, porque, de hecho, ella tiene una agenda en términos internacionales que no solamente tiene que ver con estos temas, ella sigue siendo la vicepresidenta del Club de Madrid. La proyección internacional que tiene la presidenta Bachelet no empieza ni termina con esta elección. Pero sí es importante, en el fondo, señalar que hay que seguir y persistir en la defensa de ciertos principios", afirmó De la Fuente en entrevista publicada este domingo con La Tercera.

En ese sentido, la dirigenta sostuvo que la decisión de continuar adelante -en una campaña impulsada inicialmente por Brasil y México- "tiene que ver con algo que pasa a ser más importante que nunca en este periodo".

"Hay que defender los valores y los principios sobre los cuales se da origen al sistema multilateral y, particularmente, a Naciones Unidas: paz, seguridad, desarrollo sostenible, derechos humanos. Pero, además, proyectar -a propósito de la enorme cantidad de conflictos que tenemos en el mundo- las vulneraciones al derecho internacional que existen a cada rato, que se hace más necesario que nunca volver a esos principios y a esos valores".

De la Fuente recalcó que "la proyección internacional que tiene la presidenta Bachelet no empieza ni termina con esta elección". (FOTO: ATON)

Además, De la Fuente desestimó que los resultados preliminares ubiquen la candidatura en una etapa terminal, argumentando que las elecciones en la ONU históricamente demandan múltiples rondas de negociación.

"Creo que nada está dicho en esta candidatura y el escenario está abierto. Las decisiones sobre el secretario general de Naciones Unidas, en su mayor parte, nunca se han desarrollado con menos de cinco o seis straw poll. Entonces, este no es un escenario muy distinto ni muy raro en ese sentido", puntualizó la otrora autoridad.