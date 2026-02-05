Luego de recibir el apoyo de Brasil y México tras la presentación oficial de su candidatura a la secretaría general de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet enfrenta un largo camino hasta la definición del futuro del cargo en diciembre próximo.

Un eventual veto de Estados Unidos, una fuerte competencia y la falta de un apoyo claro por parte del Presidente electo, José Antonio Kast, pueden ser algunos factores claves en la carrera al cargo.

