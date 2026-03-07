"8M": Coordinadora Feminista convoca a huelga general bajo el lema "Ni un paso atrás"

En la víspera de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, diversos movimientos sociales y feministas se congregaron en frontis de la Biblioteca Nacional, ubicada en el centro de Santiago, para articular los últimos detalles de la movilización nacional programada para este domingo 8 de marzo.

"Ni un paso atrás"

La jornada, que espera reunir a cientos de miles de personas a lo largo del país, es liderada por la Coordinadora Feminista 8M, el Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena (Memch), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Red de Mujeres Mapuche.

Bajo el lema "Ni un paso atrás, siempre cien pasos hacia adelante", Coordinadora Feminista 8M ha realizado diversas intervenciones durante la semana para motivar la participación ciudadana.

Las voceras de este movimiento junto a representantes de diversas organizaciones, hacen un llamado masivo a participar en la movilización y huelga general feminista en todo el territorio.

"La nueva Administración de José Antonio Kast representa a un sector que se ubica a la derecha de la derecha y que ha anunciado públicamente en su programa y en otras instancias que atacará derechos específicos de las mujeres", cuestionó Margarita Peña, portavoz del colectivo.

"Por ejemplo, han propuesto o cerrar o disminuir la importancia del Ministerio de la Mujer. Pensamos que ellos van a elegir uno u otro camino: disminuyendo su importancia con recortes presupuestarios, o eliminando programas, o despidiendo trabajadoras expertas en la materia de género", agregó.

Gobierno: "Hemos avanzado de a poco"

Por su parte, en el marco de una actividad de despedida frente a La Moneda, el Presidente Gabriel Boric y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, defendieron la gestión actual.

"Destacar la labor de los movimientos sociales, que nos permiten avanzar en justicia para los derechos de las mujeres. Nunca nada está garantizado, así es que, en ese sentido, es una instancia también importante", expresó Arredondo.

"Desde el ministerio hemos hecho también nuestras muchas de las demandas, desde poder incorporar en nuestros fondos las labores de cuidado, desde poder establecer límites para que quienes son deudores de pensiones de alimentos no puedan adjudicarse fondos públicos. Y así hemos ido avanzando de a poco, sobre todo en en perspectiva de género y en establecer la paridad en todos los ámbitos que a nuestro ministerio le competen", agregó la secretaria de Estado.

Más allá de la marcha, las organizaciones han manifestado una postura clara frente al panorama político nacional. La movilización marca el inicio de una etapa de vigilancia activa respecto a la relación que mantendrán con las autoridades que asumirán el próximo 11 de marzo.

Los desvíos y cortes de tránsito en la capital comenzarán a regir desde las 08:00 horas en el eje Alameda, abarcando el tramo desde General Velásquez hasta Eliodoro Yáñez.