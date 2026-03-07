Un gran número de personas se reunió este sábado en el frontis del Palacio de La Moneda para realizar una despedida ciudadana al Presidente Gabriel Boric, cuyo mandato finaliza este miércoles 11 de marzo, instancia en que asumirá el cargo José Antonio Kast.

La actividad, organizada por el colectivo "Unidos por Boric", busca reconocer la gestión del actual Mandatario, destacando hitos legislativos alcanzados por su Gobierno, como la Ley Karin, el Royalty Minero y el aumento del sueldo mínimo.

En la Plaza de la Constitución, los asistentes -entre ellos militantes del Frente Amplio- portaron banderas y pancartas que destacaron los mencionados logros de la Administración Boric. La jornada también contempla la presentación de cinco artistas para animar el encuentro.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el presidente Gabriel Boric se asomó por uno de los balcones del palacio presidencial. Acompañado por su pareja, Paula Carrasco, y su pequeña hija Violeta, el Mandatario recibió el afecto de sus adherentes.

