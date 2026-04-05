Oposición acusó "indolencia" del Gobierno por remover a directora de SernamEG tras la licencia

La diputada del Frente Amplio Constanza Schönhaut describió como "indolente" al Gobierno tras relevarse que continuarán con la renuncia de la directora de SenamEG, Priscilla Carrasco, cuando se acabe su licencia retroactiva que tiene con motivo de su tratamiento de cáncer.

El Gobierno pausó su proceso de remoción luego de dar cuenta de dicho permiso, en medio de numerosas críticas políticas y públicas por haber pedido su renuncia durante su padecimiento, que corresponde a cáncer de mama triple negativo.

No obstante, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, confirmó a La Tercera, que el Ejecutivo decidió continuar con la renuncia cuando finalice la licencia de Carrasco: "Sí, es una decisión fundamentada en los motivos ya expuestos".

Ante esto, la diputada Schönhaut reaccionó apuntando que "la entrevista a la ministra Marín no aclara dudas ni motivos. Al contrario, lamentablemente confirma el camino de indolencia de un Gobierno que no ha escuchado razones ni de su propio sector".

"Cuando hay una enfermedad grave de por medio, lo mínimo que se espera es actuar con empatía y prudencia", aseveró.

Asimismo, señaló que "más lamentable aún es la falta de claridad y urgencia de la agenda del Ministerio. Por un lado, se habla de poner el foco en seguridad, pero nos enteramos al mismo tiempo que se despide masivamente a funcionarios dedicados a la implementación de la ley integral contra la violencia".

Las críticas también llegaron desde el Partido de la Gente, cuyo líder y excandidato presidencial, Franco Parisi, calificó la decisión como un error: "Yo creo que hay cosas que no hay que hablar. Si ella tiene la decisión de despedirla, tú no puedes colocarle esa espada de Damocles a la señora que tiene cáncer. Eso no se hace".

"Lo más prudente es que termine su proceso. Yo creo que un pecado que está teniendo este Gobierno es que está desesperado por dar cuñas. Y de repente, es mejor ser dueño de los silencios que ser carcelero de tus palabras. Entonces yo lo que prefiero ahí es que no hable más, ya la embarró feo lo que hizo, no se corresponde con un gobierno entrante".

Por otro lado, la diputada del Partido Republicano y también integrante de la Comisión de la Mujer de la Cámara, Javiera Rodríguez, afirmó que el caso de la directora de SenamEG deja demasiadas dudas sin responder para que ella continúe en el cargo, sumando que nunca se trató de empatía sino que de responsabilidad con el cargo y con el Estado.

Macaya pidió "altura de miras" a Chile Vamos tras críticas a remoción de directora de SernamEG

Igualmente, las críticas a la decisión del Ejecutivo han llegado desde el oficialismo, con comentarios de la exministra Karla Rubilar (independiente, cercana a Renovación Nacional; la senadora María José Gatica (RN); la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien remarcó que "hay límites en política y en la vida".

Ante esto, el senador Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión de Hacienda, abordó lo anterior en Canal 13 y pidió "altura de miras" para debatir la situación, apuntando que "muchas veces" este tipo de declaraciones "tienen que ver con una cuestión más personal de cómo voy en las elecciones".

"Yo le pido a mi sector que en esto tengamos altura de miras para primero entender de que en Chile faltan tres años para la siguiente elección municipal, que es en el 2028 (...) Toda esta discusión ahora de la coalición o no coalición importa ahí, el 2028", aseveró.

En ese sentido, llamó a darle un espacio a "la construcción de algo que en lo que compartimos, que son ideas las que convocan, más de que si es republicano el presidente o si yo soy de Chile Vamos".

"A los míos pedirles lealtad, pero no entendida como decirle que sí a todos: el parlamento no es un buzón, vamos a tener la oportunidad de conversar, de plantear nuestros puntos de vista", planteó.

Por ello, señaló que en la situación de la directora de SernamEG, "ya fue solucionado" y "se muestra la empatía necesaria desde el punto de vista de que la persona continúa su tratamiento".