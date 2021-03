La cantante ecuatoriana Dayanara Peralta ha sido duramente criticada por una canción que lanzó el 4 de marzo que hace referencia en su letra a "Un violador en tu camino", himno del colectivo feminista LasTesis. “Y la culpa no era mía si me gustaba lo que él me hacía”, dice el coro de la canción "El desquite", que generó enojo en redes sociales. La Fundación Mujer&Mujer, dijo que "ridiculizar nuestras luchas para ganar un me gusta, una descarga y una gira internacional "ya es cosa del pasado"". También varios usuarios de Twitter fueron críticos a que usara el himno feminista. "Si Dayanara no pudo entender sola lo insultante que es, que use un himno mundialmente reconocido por ser voz para mujeres y niñas asesinadas, violadas, desaparecidas y violentadas, esperaría que su equipo de trabajo le haga saber", escribió la usuaria de Twitter @domenicacobof.

