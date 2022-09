La presidenta del Partido Por la Democracia, Natalia Piergentili, aseguró en El Primer Café que Chile tiene "una necesidad importante de ratificar" el TPP-11, "no solo porque los países a los cuales nos queremos parecer ya lo han firmado, sino además porque el momento económico que atravesamos requiere más herramientas para sortearlo de mejor manera". Habiendo "estudiado sobre el tema", la timonel aseguró que "el TPP-11 es una buena herramienta para acompañar las medidas económicas que estamos impulsando (desde el Ejecutivo)", y advirtió que si bien "no era parte del programa de Gobierno, uno tiene que estar abierto a los cambios en la agenda". Ante la crítica de los senadores de Apruebo Dignidad a la inminente votación en la Cámara Alta, Piergentili remarcó que alegar "que el TPP-11 no era parte del programa" de Gabriel Boric y desconocer "que se han despejado las dudas", junto con ignorar "la implicancia económica que tiene" el pacto internacional, "es ser un poquito obtuso respecto de la realidad en que se vive. Yo espero que los votos de los senadores de mi partido estén a favor del TPP-11", sentenció.

