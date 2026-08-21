Concepción: Subcontratistas de Tapusa exigieron pagos pendientes afuera del Municipio

Los subcontratistas de la empresa española Tapusa, que abandonó tres obras emblemáticas en la Región del Biobío y no pagó a sus proveedores, se manifestaron cortando el tránsito de la Avenida O'Higgins de Concepción con camiones y máquinas, para exigir la cancelación de facturas por más de 3.200 millones.

"Han pasado 100 días donde hemos hablado con las distintas autoridades, tanto del Seremi, como el Ministerio y el alcalde (Héctor Muñoz), y de buena crianza, todos nos han dicho que nos van a apoyar, que verán todas las vías para cumplir con los pagos, pero siento que no hemos sido escuchados, y que los equipos jurídicos han puesto un muro para no pagarnos. Ya no queremos palabras de buena crianza, ni tampoco que se nos diga que se nos va a pagar y que eso no se cumpla", subrayó el vocero de los afectados, Alexis Gaete.

Parte de la protesta se desarrolló en el frontis del edificio de la Alcaldía, en el marco de una sesión del Concejo Municipal durante la cual se aprobó desembolsar 300 millones de pesos para la largada protocolar del Rally Mundial en septiembre, evento que los trabajadores amenazan con interrumpir si no reciben los recursos antes de esa fecha.