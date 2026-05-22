Subcontratistas de Tapusa amenazan con paralizar Concepción por deudas tras abandono de obras

Los subcontratistas afectados por el abandono de obras de la empresa Tapusa amenazaron con paralizar el Gran Concepción si no obtienen respuestas frente a las deudas que se mantienen pendientes.

El conflicto se produce luego de que el consorcio español dejara inconclusos proyectos adjudicados por el Estado por más de 58 mil millones de pesos en cuatro regiones del país.

En la Región del Biobío, la situación afecta directamente tres iniciativas consideradas clave para la movilidad del Gran Concepción: el Puente Esmeralda, el Puente Perales y el eje Colón, en Talcahuano.

Los subcontratistas afectados anunciaron que esperan una solución en la reunión programada para el próximo lunes con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. En caso contrario, advirtieron que movilizarán maquinaria para desarrollar acciones que podrían afectar la circulación en distintos puntos de la zona.

Cuenta con saldo negativo

La situación se agravó luego de que uno de los subcontratistas iniciara una demanda civil contra la empresa Tapusa para intentar recuperar recursos adeudados.

En ese contexto, obtuvo la incautación judicial de una cuenta corriente asociada a la empresa en Chile, cuya respuesta bancaria reveló un saldo negativo de mil pesos.

El antecedente aumentó la preocupación entre los afectados, considerando que la firma mantenía contratos con el Estado por más de 58 mil millones de pesos, mientras persiste la incertidumbre respecto al pago de las deudas pendientes.

La situación suma presión sobre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cartera que además enfrenta otros desafíos en materia habitacional. Durante esta jornada se registró un nuevo hito en El Olivar con la demolición de viviendas reconstruidas que, según el Gobierno, presentaban problemas en su ejecución.