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Tópicos: País | Obras Públicas

Puente Chacao alcanzó 66% de avance: MOP culminó construcción de sus tres megatorres

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cartera anunció la finalización del hormigonado de las tres pilas principales que sostendrán el futuro puente colgante sobre el Canal de Chacao.

El biministro Louis de Grange destacó que la megaestructura ya alcanzó sus alturas máximas en los frentes norte, central y sur.

Puente Chacao alcanzó 66% de avance: MOP culminó construcción de sus tres megatorres
 Cedida

La obra de 2,7 kilómetros de extensión representa una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares y proyecta su puesta en marcha para finales de 2028.

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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) concluyó la construcción de las tres pilas o torres principales del Puente Chacao, alcanzando un 66% de avance global en las obras.

El proyecto, que contempla una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares y una extensión de 2,7 kilómetros, dará continuidad a la Ruta 5 para unir la Isla Grande de Chiloé con el continente.

"Acabamos de aplicar el último hormigonado de la pila central del puente sobre el canal de Chacao. Ya se pueden ver las tres pilas o torres que componen este puente terminadas. Se trata de un puente que esperamos esté operativo en octubre de 2028, mejorando la conectividad de todas las comunas de la Isla Grande de Chiloé y de toda la Región de Los Lagos", destacó el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

Con la finalización del hormigonado, las estructuras alcanzaron sus alturas máximas definitivas: la pila sur mide 157 metros, la central 175 metros y la norte 199 metros. Este logro marca el cumplimiento del primer hito del proyecto, al que le seguirá la instalación del sistema de cables en 2027 y el montaje de las pistas vehiculares en 2028.

El biministro destacó que el puente colgante reducirá los tiempos de viaje de 40 minutos a tan solo tres minutos. La autoridad enfatizó que esta reducción transformará la conectividad de la zona e impulsará significativamente el turismo y la economía de la Región de Los Lagos.

Paralelamente, avanza la fabricación internacional de los componentes de la superestructura, incluyendo el tablero metálico, los cables y las sillas de acero confeccionadas en Italia, las cuales arribarán al país durante el mes de septiembre.

En total, la megaobra requerirá más de 130.000 metros cúbicos de hormigón armado y más de 70.000 toneladas de acero y cables.

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