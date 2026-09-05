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Tópicos: País | Obras Públicas

Española Sacyr logró la mejor oferta para adjudicarse la Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La empresa lideró la licitación frente a Vías Chile y el Consorcio Nueva Autopista Los Libertadores para intervenir 110 kilómetros de infraestructura.

El plan modernizará la conexión vial entre la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso.

Española Sacyr logró la mejor oferta para adjudicarse la Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes
 ATON (referencial)

Las nuevas obras proyectadas contemplan su inicio en 2031 y la puesta en marcha definitiva en 2035.

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El Ministerio de Obras Públicas notificó que Sacyr Concesiones, filial de la constructora española, presentó la mejor oferta para ser seleccionada con la adjudicación del proyecto 'Segunda Concesión Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes' en centro del país.

Tras el proceso de apertura de las ofertas económicas, realizada el viernes, la nueva concesión abarca 110 kilómetros de infraestructura vial que se extenderá entre las regiones Metropolitana -que incluye a Santiago- y de Valparaíso, al noroeste de la capital, con una inversión estimada de 800 millones de euros.

"Sacyr Concesiones Chile SPA presentó la mejor oferta, superando a los otros licitantes que presentaron ofertas técnicas aceptables, Vías Chile SA y el Consorcio Nueva Autopista Los Libertadores", indicó el comunicado de la Dirección General de Concesiones del ministerio.

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El Ministerio de Obras Públicas de Chile confirmó la propuesta económica ganadora para la Segunda Concesión de la Ruta 57. (FOTO: ATON/referencial)

La obra, detalló la autoridad, abordará la modernización de esta vía considerada estratégica para el transporte nacional e internacional, particularmente para los flujos de carga y pasajeros provenientes desde Argentina.

Cronograma del proyecto

El cronograma del proyecto estima el inicio de las nuevas obras para 2031, en un desarrollo que conectará Santiago, la provincia de Chacabuco y la ciudad de Los Andes, así como del corredor de intercambio comercial con Argentina a través del Complejo Fronterizo Los Libertadores.

La puesta en servicio total de la ruta está prevista para 2035, explicó el comunicado, y la concesión incluye la mantención y explotación "tanto de la infraestructura existente como de las nuevas obras incorporadas al proyecto".

"Este proyecto no solo renovará un eje vial estratégico para el transporte de carga internacional con Argentina, sino que también será un potente motor de reactivación económica y generación de empleo para las comunas de las provincias de Santiago, Chacabuco y Los Andes", indicó Lorena Herrera, directora general de la Dirección General de Concesiones.

 

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La adjudicación abarca un nuevo túnel Chacabuco, terceras pistas y el mantenimiento integral de todo el trazado. (FOTO: ATON/referencial)

Sacyr en Chile

La planificación se compone de ampliación a terceras pistas en tramos de mayor demanda, nuevos enlaces, atraviesos y nuevas calles de servicio, un nuevo túnel Chacabuco y modernización del existente, además de ciclovías, pasarelas peatonales con paraderos asociados.

Sacyr, presente en Chile desde 1996, opera actualmente un total de doce rutas concesionadas, cinco aeropuertos, siete hospitales en distintas etapas de desarrollo y cinco plantas sanitarias que cubren el ciclo completo del agua.

Con presencia en catorce de las dieciséis regiones de Chile, Sacyr genera más de 4.100 empleos directos, de acuerdo con la compañía.

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