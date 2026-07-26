Ministro De Grange estimó que daños del sistema frontal ascienden a 500 millones de dólares

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, estimó el costo de la recuperación de la infraestructura dañada por el sistema frontal, principalmente en la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco (Región de Atacama), entre 400 y 500 millones de dólares.

En conversación con "Estado Nacional" de TVN, el secretario de Estado sostuvo que la cifra considera daños públicos y privados, agregando que se le podrían sumar montos de déficit histórico de infraestructura, por lo que podría alcanzar los 700 millones de dólares.

Asimismo, precisó que la reparación de las rutas concesionadas, como la Ruta 5 Norte y la Ruta 43, se deberá financiar mediante los seguros contemplados en los respectivos contratos.

Según el último balance de Senapred, el evento meteorológico dejó a trece personas fallecidas; 18 desaparecidos, tres más que el reporte anterior; 100 lesionados; más de 13.500 damnificados; poco más de 40.000 aislados, y 1.500 albergados.

El biministro visitó en la víspera las distintas afectaciones que dejó el sistema frontal en la Región de Coquimbo y reconoció que hay aspectos en los que pudo hacer un mejor manejo.

"En el flujo de información hay una oportunidad de mejorar: descentralizarlo más adecuadamente. Creo que, por ejemplo, para tener una diferencia: en el caso de las empresas de energía o las empresas de telecomunicaciones, tú tienes el reporte automático, bueno, la información es digital; (mientras, que) en materia de infraestructura vial, tú tienes que estar ahí", sostuvo.

"Sobre todo en las comunas rurales más cordilleranas, si tú no ves el lugar, no tienes cómo saber, por ejemplo, si es que algún puente, algún paso, algún camino, está cortado o no, o el tipo de quiebre que tiene: si es que es por un aluvión, si es simplemente por flujo de agua, si es por un socavón. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que avanzar", enfatizó.

De Grange también abordó la solicitud de los senadores de la zona de utilizar el 2% constitucional destinado a emergencia y afirmó que el Ejecutivo lo está analizando. Sin embargo, afirmó que el Estado tiene los recursos para hacerse cargo de la reconstrucción.

El balance de Senapred informó que casi 1.600 viviendas fueron destruidas en su totalidad, más de 5.000 tiene un daño mayor y más de 28.000 resultaron con alguna afectación menor.

Alcalde de Ovalle criticó a Senapred y aseguró que ayuda llegó después de la emergencia

Por otro lado, el alcalde de Ovalle, Héctor Vega, criticó la respuesta de Senapred ante el sistema frontal en su comuna y aseguró que las ayudas llegaron después de la crisis, agregando que el Gobierno se demoró en decretar estado de catástrofe en la Región de Coquimbo.

"Durante la emergencia no llegó la ayuda, llegó posterior. Llegó una vez que ya había pasado el frente. Estamos hablando de que empezó a llegar la ayuda el día martes recién, y este frente inició el día jueves. Entonces, llegó muy tarde la ayuda, especialmente la ayuda preventiva: lo que eran los colchones para poder habilitar los albergues", afirmó.

En ese sentido, señaló que "hubo un cambio en la historia bastante grande, especialmente cuando llega el Presidente el día lunes, porque a nosotros la ayuda nos empieza a llegar bastante rápido y bastante ágil. Fue una catástrofe bastante grande la que se vivió acá. Creo que quizás se tardó un poco en declarar la zona de emergencia y catástrofe en la región de Coquimbo".