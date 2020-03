Presidenta del CDE: La corrupción sigue siendo en nuestro país un asunto serio y preocupante

La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, aseguró este viernes que la corrupción "ha sido y sigue siendo" un asunto serio y preocupante en Chile, abogando por mayor prevención y sanciones más disuasivas.

En la cuenta pública del organismo, hizo un repaso por la gestión de la institución durante 2019, mencionando también los delitos cometidos contra comuneros mapuche, en concreto la Operación Huracán y el homicidio de Camilo Catrillanca, dos casos en que el CDE se querelló.

Respecto a la corrupción, sostuvo que no se puede olvidar que "uno de los diversos factores involucrados en las protestas populares guarda relación con la pérdida del respeto y confianza en las instituciones del país, incluidas las del más alto nivel".

"La corrupción ha sido y sigue siendo en nuestro país un asunto serio y preocupante, que exige más prevención que la realizada y necesita sanciones más disuasivas de las que hoy tenemos", expresó.

Esto, agregó Manaud, "lo podemos y debemos revertir dejando de lado de plano las defensas corporativas, las preferencias injustificadas de familiares o de amistad para la ocupación de cargos públicos, el silenciamiento o falta de denuncia de delitos de los que podemos tomar conocimiento, máxime ahora que pueden efectuarse bajo reserva".

"El relajamiento en la apreciación de las inhabilidades e incompatibilidades para actuar que vemos tan claras cuando se trata de otras personas y no de nosotros mismos. En fin, creo que todos sabemos dónde están los límites, pero los forzamos en beneficio propio y eso ya no será admisible, me parece", aseveró.

En la última cuenta pública de Manaud antes de dejar el cargo, indicó que -en su opinión- en Chile existe más corrupción de la que se puede suponer, según los índices internacionales, y que aunque no estemos en niveles demasiado elevados, ésta ha aumentado o es superior a lo que creíamos en años atrás.

Relación con Javiera Blanco "fue compleja"

En el marco de la investigación por presunto lavado de activos en el uso de gastos reservados de Carabineros, ayer jueves que conoció la querella del CDE en contra de tres ex generales de Carabineros y de la ex ministra y ex subsecretaria de la institución Javiera Blanco.

Consultada sobre su relación con Blanco cuando ella fue consejera del CDE -entre febrero de 2017 y octubre de 2018-, Manaud reconoció que "fue compleja", pero que ello no fue un inconveniente para que ella cumpliera sus atribuciones y las investigaciones se realizaran en forma paralela y reservada.

Gobierno valoró querella del CDE

Desde La Moneda, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, valoró la querella del CDE, asegurando que "nosotros, como Gobierno, lo que defendemos son instituciones, principios e instituciones, y apoyamos y valoramos el rol de Carabineros que es muy importante, pero también creemos que en aquellos casos donde hay personas que se puedan desviar del interés general y de la misión que tienen las distintas instituciones, incluyendo Carabineros de Chile, lo que corresponde es que se investigue".

"Que se investigue con mucha rigurosidad y que se ejerzan las acciones penales que correspondan cuando efectivamente se detecte la comisión de delito", agregó.