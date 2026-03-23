Contraloría detectó que 910 funcionarios públicos apostaron $11.500 millones, pese a prohibición

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos de juego por un monto total de 11.490 millones de pesos entre enero de 2024 y junio de 2025, pese a existir prohibición legal de efectuar apuestas.

Según datos del Consolidado de Información Circularizada N°20 del ente fiscalizador, del total de funcionarios involucrados, 181 de ellos concentran el 96,8% del monto transaccionado: 11.118 millones de pesos. En dichos casos, las sumas apostadas no se conducen con el nivel de sus remuneraciones.

Contraloría explicó que el informe se basó en el cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos -y que por ello deben rendir caución- y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos de juego, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

De acuerdo con la normativa vigente, específicamente la Ley N° 19.995, estos funcionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuestas en casinos.

No obstante, la entidad precisó que los resultados del estudio también se elaboraron en base a reportes remitidos por los operadores de casino, por lo que advirtió "eventuales deficiencias" en la información proporcionada por ellos.

Policías y FF.AA. lideran montos transados

Contraloría identificó diversos servicios públicos y municipalidades cuyos funcionarios concentran los mayores montos apostados, pertenecientes a instituciones como Carabineros, Fuerza Aérea (FACh), Tesorería General de la República (TGR), PDI, municipalidades y otros organismos del Estado, con cifras que superan los mil millones de pesos en algunos casos.

En total, los 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.

Investigación y procedimientos sancionatorios

El ente fiscalizador informó que, a partir de los antecedentes expuestos, remitirá el listado de los 910 funcionarios involucrados a la SCJ para que "ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan".

También remitirá los antecedentes al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado "para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones".

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