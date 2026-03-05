Contraloría detectó que ministra Vallejo utilizó auto fiscal para asistir a actividades partidarias

Un reciente informe de la Contraloría General de la República detectó que el vehículo fiscal asignado a la ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, fue utilizado para fines ajenos a la labor ministerial en tres ocasiones.

Según informó el ente fiscalizador, dos de los traslados tuvieron como destino el Teatro Coliseo para asistir a las celebraciones de los aniversarios del Partido Comunista y del Partido Socialista.

El tercer viaje corresponde a un traslado a una Clínica de Las Condes que desde Segegob aclararon que se trató de una atención de urgencia debido a una crisis alérgica que sufrió Vallejo.

La vocera de Gobierno se refirió este jueves al mencionado informe aclaró que Contraloría "hizo 17 observaciones y todas han sido subsanadas: por ejemplo, en un caso donde tuvimos una reunión con una junta de vecinos, pudimos incorporar los antecedentes que subsanaron esa observación y nos quedan estas últimas".

"Hemos pedido reevaluar porque estamos muy tranquilos de que tenemos los antecedentes suficientes para poder subsanar también estas observaciones pendientes", indicó.

La portavoz del Ejecutivo explicó que existen "funciones que son propias de nuestra labor: cuando a los partidos oficialistas de nuestra coalición, o del Gobierno que sea, nos extienden invitaciones para participar de los actos de sus aniversarios, es muy normal que los ministros, sobre todo los ministros que somos políticos, del comité político, asistamos a estos actos".

Reuniones no registradas en Ley de Lobby

El documento de Contraloría también detectó que diversos secretarios de Estado mantuvieron reuniones que no fueron debidamente registradas bajo la Ley de Lobby, que obliga a las autoridades a hacer públicos sus encuentros con grupos de interés.

Entre las autoridades mencionadas en el reporte se encuentran la ministra Vallejo; la titular de Minería, Aurora Williams; y el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo. El informe también hace referencia a gestiones de la exministra y otrora candidata presidencial, Jeannette Jara, durante su paso por la cartera de Trabajo.

Desde el Gobierno, la ministra Vallejo indicó que ya se han impartido instrucciones a cada una de las carteras involucradas para colaborar activamente con la entrega de antecedentes.