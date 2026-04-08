Contraloría rechazó cuestionamientos por viáticos y licencias: "Se mezcla tendenciosamente"

La Contraloría General de la República (CGR) rechazó este miércoles los cuestionamientos sobre viáticos y licencias médicas de su personal, luego de un reportaje expusiera que en 2025 se pagaron 1.384 asignaciones a sus funcionarios y se registraron 3.672 licencias médicas.

En concreto, la publicación del diario La Segunda consignó que el costo de los viáticos dentro de Chile llegó a $115.757.251 y los internacionales sumaron $95.178.104. A esto, se suman US$23.187 en pasajes, aproximadamente 21 millones de pesos chilenos.

Al menos 1.359 viajes fueron dentro del país, con montos bajos, sin embargo, los desplazamientos que llamaron la atención fueron a Washington D.C. (Estados Unidos) y Egipto.

En el caso de EE.UU., seis funcionarios que asistieron a la auditoría de los estados financieros de la Organización Panamericana de Salud (OPS) recibieron $11.276.472 en viáticos, con pasajes de US$978 y una estadía del 11 de octubre al 14 de noviembre; mientras, en Egipto, participaron dos funcionarios y la actual contralora, Dorothy Pérez, con un viático de $3.896.186, pasaje por US$4.008 y una estadía del 22 de octubre al 3 de noviembre.

En cuanto a las licencias, el reportaje constató que 1.295 funcionarios presentaron 3.672 permisos médicos, equivalente a 2,8 licencias por trabajador. Del total, 776 fueron por 11 o más días hábiles, 1.032 por entre 3 y 10 días, y 1.864 por hasta 3 días. La mayoría de estas por "enfermedad o accidente común".

CGR: "Se mezcla tendenciosamente la obtención fraudulenta de licencias con el legítimo pago de viáticos"

Mediante un comunicado, el ente contralor aseveró que el reportaje "mezcla tendenciosamente la obtención fraudulenta o irregular de licencias médicas para vacacionar o viajar (denunciadas por la Contraloría en el CIC 9), con el legítimo pago de viáticos al personal de la CGR que, cumpliendo su deber, realiza fiscalizaciones en terreno".

Asimismo, subrayó que la información publicada proviene de reportes públicos enviados de manera periódica a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Ante los cuestionamientos, la Contraloría defendió que los viáticos nacionales son parte del funcionamiento normal de una institución que fiscaliza en todo el país y recordó que en 2025 realizó 2.619 fiscalizaciones.

"En cuanto a los viáticos internacionales, el medio observa erróneamente el viático a funcionarios que fiscalizaron por cerca de un mes las operaciones financieras de la OPS en su sede en Washington D.C., pese a que no hubo gasto fiscal alguno, pues todos los gatos fueron cubiertos por la propia OPS, como se les informó expresamente. Dicha actividad de fiscalización es un compromiso internacional del país, de antigua data", explicó.

En cuanto al viaje al país africano: "Respecto de la participación en la Asamblea General de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), realizada en 2025 en Egipto, es una instancia técnica, de capacitación y representación que reúne a 195 contralorías del mundo y se realiza cada 3 años, en un país definido por su consejo directivo, para conocer y adquirir las mejores prácticas de control. Asistieron la contralora general, el subcontralor general y una jefatura, como ha ocurrido históricamente. El cometido se efectuó en clase económica, pese a que según la normativa correspondía clases superior, y los montos se ajustaron estrictamente a la normativa".

La CGR enfatizó que aumentó un "13% sus actividades de control y ha disminuido de manera sostenida el gasto en viáticos y pasajes, en un 11% y 43%, respectivamente el 2024, y en 25% en 2025".

Igualmente, recalcó que para este año se rebajaron los viajes internacionales y un 35% el presupuesto de esos viáticos.

"En materia de licencias médicas, estas han disminuido en un 16,2%. Adicionalmente, se implementó un plan de recuperación de recursos, logrando en 2025 la restitución del 85% de los fondos por ese concepto", concluyó.