Asumió el nuevo jefe regional de la PDI en Antofagasta

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizó la ceremonia de entrega y recepción de mando de la Región Policial de Antofagasta, instancia encabezada por el Subdirector de Investigación Policial, prefecto general Hugo Haegeren, en la que asumió oficialmente el prefecto inspector Freddy Castro.

Castro, que integra el Alto Mando Institucional para el año 2026, asumió el liderazgo regional tras haberse desempeñado previamente como jefe de la Prefectura Provincial El Loa.

La experiencia del nuevo jefe regional es clave para los desafíos de la macrozona norte quien ha liderado unidades especializadas como la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales en Antofagasta y la Brigada Investigadora de Robos en Calama.

Castro es abogado de profesión y cuenta con diplomados en Alta Dirección y Gestión Pública, y en "Compliance Policial" y en su primer discurso como jefe regional, manifestó que "Conducir una Región Policial es un desafío colectivo".

Respecto a su objetivo, dijo, es "fortalecer el proceso investigativo y aportar, desde la evidencia y la colaboración, a un entorno más seguro y confiable para la comunidad".

La nueva jefatura sucede al prefecto inspector Jorge Aguillón, quien se acoge a retiro institucional tras una destacada carrera de casi 34 años en la PDI.