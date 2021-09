Caso Valeria Vivanco: Detective declaró en calidad de imputado ante la Fiscalía e insistió en su inocencia

El pasado 25 de agosto el detective Leonel Contreras declaró por tercera vez en el marco del caso del crimen de la subinspectora de la PDI Valeria Vivanco, instancia que tuvo una gran diferencia: lo hizo por primera vez en calidad de imputado de ser uno de los presuntos autores del disparo que le quitó la vida a su compañero durante un operativo que realizaban en La Granja el 13 de junio.

En esta última comparecencia, realizada ante el fiscal metropolitano sur, Christian Toledo, y un funcionario del OS9 de Carabineros, Contreras fue consultado sobre rastros de químicos en sus manos, concordantes con un posible disparo, ante lo cual planteó que se relacionaba con la ayuda que prestó a Vivanco al darse cuenta de que ella estaba herida: dijo que intentó comprimir la herida de su compañera para detener el sangrado, acción que pudo provocar la transferencia de nitrados, según publica hoy El Mercurio.

También fue inquirido sobre un informe de la propia PDI que relacionaba su arma, una Jericho 9mm, con el tiro mortal: Contreras dijo desconocerlo, y uno de sus dos abogados defensores, Marcial Lagos, cuestionó el documento por no contener fotografía de las coincidencias balísticas, específicamente de las estrías que dejan huellas en los proyectiles.

De todos modos, tal como en sus dos declaraciones anteriores, el detective insistió en su inocencia.

EL PRIMER RELATO

Su primera comparecencia fue en la noche del mismo domingo que ocurrió el operativo en La Granja, el que a su vez derivó de la investigación de un homicidio registrado el día anterior en Puente Alto.

Contreras habló ese 13 de junio a las 22:40 horas en la Brigada de Homicidios Metropolitana. Allí entregó sus relatos iniciales del hecho.

"Todos nos bajamos del carro policial identificándonos como policías, donde junto a la subinspectora Vivanco quedamos frente al piloto (del auto donde iban los dos imputados en este caso y entonces indagados por el homicidio en Puente Alto), donde les dijimos que se bajaran del auto, haciendo (ellos) caso omiso a la orden", rememoró el detective.

Acto seguido, dijo sólo haber escuchado un disparo que podría haberle dado a él, por lo que verificó su estado, pero luego observó hacia el costado y vio que "la oficial Vivanco se desplomó en el suelo, en tanto que el auto huyó del lugar".

"Frente a esta situación me acerqué a ella, percatándome de que la oficial sangraba desde el hemotórax izquierdo, por lo que me dirigí a buscar la radio, la cual le entregué al subcomisario Gallardo (conductor del vehículo policial), para que pidiera cooperación. En tanto que yo tomé a la oficial y como pude la subí en la parte trasera del auto y yo me subí junto a la oficial Norambuena en el otro costado. Subiéndose además una residente del sector, quien nos dirigió hacia el hospital Padre Hurtado, donde ingresamos a la oficial comunicándonos a los pocos minutos que había fallecido, producto de su lesión", agregó Contreras.

Su segunda declaración tuvo lugar el 9 de agosto, en la reconstitución de escena, realizada tras el vuelco en el caso. Esa vez también mantuvo su versión de inocencia.

Por este crimen hay dos imputados, un adolescente de 17 años y un joven de 19 años, quienes se habían entregado en junio. Sin embargo, tras el enredo en que cayó el caso el 4 de agosto, cuando la Fiscalía abrió una causa por obstrucción a la investigación y tres colegas de Valeria Vivanco fueron suspendidos por la PDI, los tribunales redujeron la internación provisoria y la prisión preventiva que pesaban con medidas cautelares para ambos sujetos.