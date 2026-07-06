Podcast de la PDI repasa 93 años de análisis de huellas dactilares

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) estrenó un nuevo capítulo de la segunda temporada de su podcast "El Más Buscado", en el que -bajo el título de "La Huella No Miente"- recorre 93 años de historia de su Sección de Huellografía y Dactiloscopía, que partió con ficheros de cartón y uso de tinta de imprenta, pero hoy con el sistema AFIS compara 735 mil registros en minutos.

"Partimos desde la base que las huellas son únicas. Ni siquiera son iguales en la misma persona dentro de sus 20 dedos", comenta Andrés Escudero, perito en Huellografía y Dactiloscopía, y quien explica en la conversación cómo era el trabajo de identificación criminal antes de los computadores, cuando se utilizaban rodillos de metal, lupas cuentahílos y días de búsqueda manual entre ficheros de madera gigantes.

El episodio del podcast de la PDI está disponible en YouTube, Spotify y las redes sociales de la policía civil.