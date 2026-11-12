Tesorería demandó por $149 millones a agrícola fundada por jefe del Segundo Piso

La Tesorería General de la República (TGR) presentó una demanda de cobro contra Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., empresa que fundó Alejandro Irarrázaval, jefe del Segundo Piso de La Moneda.

Según reveló T13, la compañía acumulaba hasta 2024 una deuda de cerca de 149 millones de pesos por patentes impagas por el no uso de derechos de aprovechamiento de aguas.

La demanda ingresó el 28 de mayo de 2026 al 24° Juzgado Civil de Santiago. Ese día, el director regional tesorero de Santiago Poniente, Cristián Urrutia, inició el procedimiento de cobro contra 133 contribuyentes, entre empresas y personas naturales. En el caso de la agrícola, la Tesorería busca que el derecho de aprovechamiento de aguas se remate en una subasta pública.

Según el certificado de Tesorería citado por T13, los cobros corresponden a patentes de 2015 a 2024, con excepción de 2016 y 2018. La empresa, que produce y exporta uva desde 2006, opera en un predio que arrienda al Ejército en Peldehue, en la comuna de Colina.

En 2023, Irarrázaval presentó una demanda contra la Dirección General de Aguas (DGA) para que se declarara prescrita una deuda de más de 28 millones de pesos por patentes correspondientes a 2017 y 2020. Según T13, el tribunal dictó sentencia en abril de 2025 y la causa se archivó sin que se notificara el fallo a las partes.

Entorno de Irarrázaval afirma que dejó sus funciones ejecutivas en agosto de 2025

El entorno de Irarrázaval señaló a T13 que la empresa ha impugnado los cobros por vías administrativas y judiciales. Agregó que corresponde a la propia compañía informar sobre los montos involucrados y el estado de esos procedimientos.

Según sus cercanos, Irarrázaval dejó de ejercer funciones ejecutivas en agosto de 2025, cuando asumió una nueva administración en la exportadora.

Diputado Araya calificó de "grave" la información

La diputada Flor Weisse, jefa de la bancada de la UDI, pidió "aplicar la igualdad ante la ley".

"Aquí la Justicia vale para todos: tanto para el más alto funcionario del Gobierno, como para la persona que tiene una función también importante en nuestro país y que no es de relevancia pública", afirmó. La parlamentaria agregó que, de existir responsabilidades, estas deben asumirse y pidió que las investigaciones avancen "con la mayor prontitud".

Desde la oposición, el diputado independiente Jaime Araya, integrante de la bancada del PPD, aludió al papel del Segundo Piso en el Gobierno y describió a Irarrázaval como "casi un ministro del Interior" por su influencia en las decisiones del Ejecutivo.

"Esta información es grave, sobre todo en un Gobierno que está repleto de conflictos de interés. No hay ninguna garantía que el puesto que él ocupa no haya sido utilizado indebidamente", sostuvo Araya.

Al cierre de esta nota, Presidencia no se había pronunciado sobre el caso.