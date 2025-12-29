El delegado presidencial en la Región de O'Higgins, Fabio López (PPD), hizo en Cooperativa un llamado a la consciencia de la población frente a la "probabilidad altísima de tener incendios forestales" este fin de año en la zona central, donde los pronósticos indican máximas de hasta 37 grados en algunos sectores.

O'Higgins se tiñó de luto esta jornada debido al fallecimiento del comandante de Bomberos Luis Becerra, quien murió mientras "se encontraba combatiendo cara a cara con el fuego" en la comuna de Litueche.

Dicho incendio afectó a 235 hectáreas y destruyó seis casas en el sector de Santa Mónica, "cuatro de ellas primeras viviendas", pero la situación más grave fue la del voluntario, "que ingresa a las filas del martirologio de los Bomberos de Chile".

"El llamado a la ciudadanía es a que nos colabore; son cosas muy simples las que pedimos: que si van a transitar por las carreteras, no tiren colillas encendidas, no manipulen fuego -las quemas están prohibidas desde el 1 de diciembre-, y no manipulen herramientas que generen chispas", resaltó López.

La autoridad regional recordó que "provocar incendios forestales es un delito que tiene penas altísimas y pueden llegar hasta los 20 años".

En consecuencia, "es muy importante que la ciudadanía entienda el mensaje y que la muerte del comandante Becerra no sea en vano... Esta tragedia pudo haber sido evitada", enfatizó la autoridad de Gobierno.

