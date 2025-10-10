Cuatro detenidos por millonaria estafa en Bomberos de Temuco

La PDI detuvo este viernes a cuatro personas presuntamente implicadas en una millonaria estafa que afecta al Cuerpo de Bomberos de Temuco, en la Región de La Araucanía.

Según información preliminar, se trata de una exsecretaria de la institución, el encargado mecánico del mencionado cuerpo de Bomberos y dos proveedores que mantenían una relación comercial directa con la entidad.

El monto del fraude, que es investigado por el fiscal Luis Torres y la policía civil, supera los 40 millones de pesos.