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Tópicos: País | Población | Adulto mayor

Hogar de Cristo busca emprendedores para mejorar la vida de adultos mayores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Paulina Andrés, directora ejecutiva interina de la fundación, detalló la séptima convocatoria del fondo concursable.

La iniciativa, en alianza con AFP Habitat y Vinson Consulting, ofrece financiamiento y mentorías para proyectos de innovación social.

Hogar de Cristo busca emprendedores para mejorar la vida de adultos mayores
 ATON (referencial)

"Creemos que la solución del envejecimiento de nuestro país pasa por encontrar soluciones para hacer de este un lugar más amable", destacó la profesional sobre el impacto esperado de las propuestas ganadoras.

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Paulina Andrés, directora ejecutiva interina del Hogar de Cristo, presentó en Cooperativa la séptima versión de "Piensa en grande", el fondo que busca impulsar proyectos de innovación social enfocados en mejorar el bienestar de las personas mayores en Chile.

En otra edición de "Esa es la Idea", la representante explicó que la iniciativa recibirá postulaciones hasta el 25 de agosto para emprendimientos con prototipos o productos ya comercializados: "Sabemos que el país envejece y la longevidad es un gran tema", enfatizó.

Andrés detalló que los proyectos seleccionados accederán a financiamiento y a un acompañamiento integral de seis meses, y que el proceso incluye mentorías en planes de negocios, asesoría legal y evaluación de impacto, permitiendo que las ideas escalen y se conviertan en servicios sostenibles.

La ingeniera industrial química destacó casos de éxito como BondUp, una red social que hoy cuenta con espacios físicos, ya que "la única certeza que tenemos es que todos vamos a ser mayores", subrayando la relevancia de estas innovaciones.

El proceso de selección culminará el 11 de diciembre con el "Pitch Day", donde se elegirán hasta cinco ganadores. Los interesados pueden revisar las bases y postular en el sitio web oficial www.piensaengrandes.cl, contribuyendo a construir un país más amable con la vejez.

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