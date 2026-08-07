Hogar de Cristo busca emprendedores para mejorar la vida de adultos mayores
Paulina Andrés, directora ejecutiva interina de la fundación, detalló la séptima convocatoria del fondo concursable.
La iniciativa, en alianza con AFP Habitat y Vinson Consulting, ofrece financiamiento y mentorías para proyectos de innovación social.
"Creemos que la solución del envejecimiento de nuestro país pasa por encontrar soluciones para hacer de este un lugar más amable", destacó la profesional sobre el impacto esperado de las propuestas ganadoras.