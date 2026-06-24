Hogar de Cristo redefine su modelo de asistencia enfocado en personas mayores

El Hogar de Cristo presentó este miércoles su Memoria Anual 2025, reporte que dio cuenta de la atención de 31.395 personas a través de 225 unidades de servicio en las 16 regiones del país. Sin embargo, la entrega del documento marcó el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva hoja de ruta de la organización fundada por San Alberto Hurtado.

Según explicó a El Diario de Cooperativa el capellán general, sacerdote José Francisco Yuraszeck, el envejecimiento demográfico obligó a la fundación a transformar su modelo de asistencia: "La población chilena se ha ido envejeciendo y hoy día la pobreza tiene rostro de personas mayores solas en sus casas, y ese es un número que va a ir creciendo cada vez más", advirtió.

Para responder a esta nueva realidad, "lo que estamos haciendo es transitar desde programas residenciales, donde esperábamos que las personas vinieran hacia nosotros, más bien nosotros ir hacia sus casas y de ahí activar las redes, promover la autonomía de las personas lo más que se pueda", detalló Yuraszeck, destacando que este formato también es mucho más sustentable económicamente.

"Una residencia de personas mayores de 60 personas mayores requiere un staff de 90 personas. En estos programas domiciliarios atendemos a 60 personas en sus casas con un staff de tres. Eso permite atender a más personas con menos recursos", complementó.